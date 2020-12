Erick LERICOLAIS

La Société Sealed Air Corporation m’a permis d’acquérir une expérience significative en management (Europe et monde) pendant de longues années. J'ai pris beaucoup de plaisir et d’intérêt à m’investir totalement dans des projets informatiques globaux variés. J'ai particulièrement apprécié la richesse des contacts humains multiculturels à l'international en gérant des équipes dispersées sur plusieurs continents.



Je souhaite rencontrer l' entreprise à la recherche du collaborateur capable de mettre en place des

indicateurs et des procédures. Ces outils de traitement des incidents et de gestion des changements me permettent d'être une force de proposition efficace. Pendant des années j'ai tenu cette position avec succès et su maintenir un haut niveau de disponibilité du système centralisé pilotant des sites industriels en europe. Je propose un savoir-faire important en termes de plans d'action, de communication, d'animation de comités de pilotage et de reporting.



Ces compétences immédiatement disponibles sont un gage de mise en action rapide.



Ma carrière a été menée dans un cadre international ou l’anglais est la langue de travail au quotidien. Ma situation familiale me permet d’être flexible et mobile géographiquement.



Mes compétences :

Centre d'appel

Chef de projet

Ecoute

Help desk

Informatique

Production

Production informatique

Relationnel

Travail d'équipe