Erick SAMOYEAU

Manager doté d’un grand potentiel d’initiatives 20 ans d’expérience dans le secteur de l’immobilier Maîtrisant parfaitement le pilotage global d’un établissement et d’un service : gestion administrative et budgétaire et son suivi, animation de la vie de l’établissement et des relations clients, mise en œuvre d’une démarche qualité de service, encadrement d’équipe jusqu’à 25 personnes, création et animation de relations transversales entre services. Homme de défi, très organisé et tenace, sachant orienter et conseiller la clientèle efficacement, je souhaite à présent prendre la direction d’un service en tant que cadre salarié dans le secteur de l’immobilier social.



Mes compétences :

Gestion immobilière

Logement social

Contentieux

Gestion locative

Gestion d'entreprise

Comptabilité

Diplomatie

Gestion de la relation client

Organisation

Microsoft Word

Microsoft Excel

Accompagnement au changement

Gestion du changement

Gestion de projet