Erik GIRRE

Ingénieur Conseil et Manager de Transition depuis 2000 en :

- Direction de Site industriel

- Performance industrielle (Démarches d'Amélioration Continue, Organisation/Industrialisation, Production)

- Management de Projets Techniques ou Organisationnels

- Prévention des Risques (Hygiène et Sécurité),



Membre ECOBIZ BRETAGNE (communauté Performance Industrielle)

Animateur d’un groupe PLATO sur le Trégor entre 2011 et 2013

Consultant NAUTILEAN sur la Filière Nautique

Consultant MANAGEUR Bretagne

Consultant SIDE (Structurer l’Innovation pour le Développement de l’Entreprise)



Fort de cette expérience, j'accompagne les entreprises dans leur recherche de solutions d’optimisation de leurs moyens de production et dans leurs projets de réorganisation industrielle.

J’identifie les leviers et les freins dans ces démarches d’amélioration et propose un plan d’actions pragmatique et réaliste.

J'interviens également de façon opérationnelle dans le déploiement du plan d'actions, son évaluation et son ajustement.



Plus de 210 entreprises accompagnées;

4 exemples d’interventions :

 Entre mai 2016 et fin Septembre 2017: Chargé d'Affaires et Responsable de Site de Production, 35 personnes (Site EN9100/ISO9001 (usinage) : Activités Défense, Aéronautique et Spatial)

 Mission entre mars 2015 et mars 2016 en région parisienne : redéfinition des processus d’une société de plasturgie (CA 18m€, 40 pers) dans le cadre de l’intégration d’un nouvel ERP (rédaction du CdC , consultation des intégrateurs ERP, participation au choix de l’ERP)

 Mission d’organisation en septembre 2014 sur un site de production (proche de Dax) d’un groupe agroalimentaire. Résultat obtenu : réimplantation des lignes de production (après une étude d'optimisation des flux - VSM) et mise en place de la fonction ordonnancement/plannings et du management visuel

 Mission de réorganisation et Lean d’un site industriel (CA 22 M€, 60 pers) dans le Nord de la France (novembre 2013 à juin 2014)

 Manager de Transition (Directeur Technique) : redressement d’une société bretonne de tôlerie industrielle (CA 2,5 M€, 25 pers, Rang 1 pour RENAULT TRUCKS DEFENSE) d’octobre 2012 à Novembre 2013



Mes compétences :

Management de transition

Organisation industrielle

Gestion de projets

Prévention des risques professionnels

Direction site de production