Didier JUGE-HUBERT

Adjoint aux Relations Industrielles au Département Informatique et Automatique des Mines de Douai depuis 2001, Responsable de l'équipe "Systèmes et Processus Industriels" depuis 2011, je travaille principalement dans les domaines du suivi, de l'optimisation et du contrôle des procédés de production.

Mes compétences portent sur les automatismes (SCHNEIDER, SIEMENS, ROCKWELL, GE-IP), les progiciels de supervision/BATCH (ROCKWELL, GE-IP), les réseaux de communication et l'informatique industrielle temps réel.



Mes compétences :

R&D

Programmation

Ingénierie

Expertise

Batch

Automatisme

Optimisation

Communication

Gestion de projet

MATLAB