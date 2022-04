Erik LEROY

------------------------------------



COMPETENCES

Simulation Robotique .Définition et validation process .Création ou adaptation de cahier des charges de simulation. Suivi de sous traitance . Chiffrage . Soudure . Implantation . Ergonomie



PARCOURS PROFESSIONNEL

2004-2010

Pilote d études Référant Chargé des Simulations Robotiques

ABB Body in White

Projets PSA G9 ,Renault W61 B90 W62 , Tower, JLR, Volvo Trucks, Skoda 462 , Volvo P24



2002-2004

Société ABB-ITI

Pilote d Etudes Simulations Robotiques chargé d affaire PSA

Etudes et suivi chantier robotiques PSA sur Rennes ,Sochaux , Mulhouse



1995-2002

Société SATI Groupe ITI

Projeteur chef de groupe – Pilote d Etudes Simulations Robotiques



1986-1995

Société STAIM

Projeteur P2 puis Projeteur chef de groupe



1983-1986 Société SATI

dessinateur Projeteur P1



1979-1983 Société KM

Dessinateur Etude 1 puis Etudes 2



LOGICIELS

Conception 3D : sur Cadds4x et 5 (niveau expert)

Avec des notions de Catia V4 et V5 de Cadkey et d’Autocad

Simulation robot : sur Robcad et Cimstation (niveau expert) et des notions d’IGRIP

Bureautique : Pack Office et Lotus

Informatique : de bonnes notions d’UNIX



FORMATION

1977 Bac E avec mention Lycée Jacquard Paris

1979 BTS Bureau d’Etude Lycée Diderot Paris

Langues : Anglais lu, parlé, écris

Allemand et quelques notions scolaires