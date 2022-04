Erik MOOTZ

www.mootz-pele.com



Erik Mootz est architecte et urbaniste. Il co-dirige l’agence d’architecture « MOOTZ&PELE » fondée en juillet 2011. Les enjeux soulevés par le logement collectif ainsi que les questions posées par l’évolution des bâtiments d’enseignement sont au cœur des réflexions qui animent les travaux de l’agence.



De 1994 à 2004 il travaille au sein d’agences d’architecture et d’urbanisme à Paris (Brunet&Saunier, Daquin&Ferriere).

De 2004 à 2006, il dirige le département « conception » de l’agence d’architecture chinoise TONGXUAN, studio émanant de l’Université TONGJI à SHANGHAI (Chine Populaire).

De 2007 à 2010 il collabore à de nombreux concours internationaux avec l’architecte Marc Pelé, son futur associé.



Il est diplômé du 3°cycle d’Urbanisme et d’Aménagement Urbain à l’Université Paris IV Sorbonne et diplômé d’architecture à l’Ecole d’Architecture Paris La Villette.



L’agence « MOOTZ&PELE » est lauréate du concours Europan 10 en 2010 qui récompense les meilleurs architectes européens de moins de 40 ans.

Il travaille actuellement à la conception d’un Ecoquartier de 180 logements en Isère, à la réalisation d’un collège de 600 élèves à Ivry Sur Seine et dessine de nombreuses maisons individuelles.