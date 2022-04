Erik MORGOUN

Bonjour,



Titulaire d'un DUT Mesures Physiques et d'un Bachelor "Responsable technico-commercial en France et à l'International", je suis actuellement étudiant à Toulouse en Master "Manage d'Affaires Internationales" à l'ISCT.



J'effectue mes études en alternance et je travaille donc pour la société Davigel, Brakes Group, au sein de laquelle j'occupe un poste de conseiller commercial.



Passionné par mon métier je cherche à développer mes compétences commerciale et marketing. Je donne le maximum pour atteindre les objectifs que je me fixe.





Mes compétences :

Vente

Marketing

Négociation

Management

Stratégie commerciale

Microsoft Office

Prospection commerciale