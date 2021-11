Eric SOLIVERES

AUDIT CONSEIL FORMATION COACHING en stratégie d'entreprise & Marketing



Domaine d'interventions :

Support et assistance en Marketing

Marketing des services, Marketing du tourisme

Stratégie et plan dactions commerciales

Conception et Commercialisation

e-distribution

Implantantion du Yield Management & Revenue Management



Management Relationnel

Management et gestion dune équipe opérationnelle : organisation, formation, animation

Maîtrise de la qualité du service et des prestations

Relation et fidélisation de la clientèle (CRM), personnalisation de la relation client