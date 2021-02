Gaëlle THEAUDIERE

Forte d’une expérience de près de 20 ans en Hôtellerie Internationale Haut de Gamme (3*,4*,5* et Palace) à des postes de Management et d'Encadrement (Direction d'établissement), ainsi que de 10 ans comme Consultante & Formatrice Hôtelière métiers et système informatiques,

je vous propose d'intervenir au sein de votre structure en français ou en anglais pour différentes missions "Sur Mesure".

Je suis Diplômée du DIMH (Diplôme International de Management Hôtelier de l’Institut International Maxim’s de Paris), du Titre de Formateur pour Adultes de l’AFPA, Certifiée Praticien PNL, Formée à Process Com.





Missions concernant :



Audit qualitatif des prestations de service du département hébergement,

Conseils individualisés en organisation opérationnelle,

Aide au recrutement de vos collaborateurs,

Accompagnement à la prise de poste, au changement et à la restructuration,

Coaching Individuel ou d'équipe,

Accompagnement à la gestion d'ouverture de site avec mise en place de procédures opérationnelles,

Management de transition,

Aide à l'étude et la sélection d'un nouveau système informatique PMS,

Organisation et Assistance aux Lives lors d'un changement de système informatique.





Mais aussi des session de formations :



hôtelières métiers classiques

Savoirs, Savoir Faire & Savoir Etre adaptés à la structure et/ou à l'organisation.

Pour des établissements haut de gamme et Luxe, département hébergement et service hôteliers.



informatiques

sur les PMS OPERA, PROTEL avec suivi et support aux utilisateurs.



pour des interventions sur des parcours de Titres Professionnels :

Niveau II RESAT,

Niveau III Réceptionniste, Gouvernante,

Niveau IV Agent d'Hôtellerie





La finalité de mes actions est la satisfaction et l’épanouissement des salariés tant en Savoirs, Savoir Faire qu’en Savoir Être, ainsi que l’augmentation de leur efficience (qui sont pour moi intrinsèquement liés).



Dans cette démarche qualitative et humaine qu'est l'excellence, vous et l’ensemble de vos collaborateurs pouvez assurer la bonne santé et la pérennité de votre entreprise.





Compétences :



- Intervention en français ou en anglais

- Audit & Conseil Opérationnel et Organisationnel,

- Accompagnement à la prise de poste, au changement et à la restructuration,

- Coaching Individuel ou d'équipe,

- Analyse du besoin & des attentes "Savoirs, Savoir-Faire et Savoir-Etre"

- Création et Adaptation des Modules à la structure ou l'organisation (supports de cours et du formateur)

- Accueil des participants et Animation des modules,

- Administration de la logistique de formation,

- Veille pédagogique, économique constante,

- Certifiée Praticien PNL, Formée Process Com,

- Acquisition de compétences supplémentaires adéquates.



Qualités :



- Excellent relationnel, Véritable aisance pour animer et former des groupes hétérogènes,

- Réelle aptitude pédagogique, Sens aigu de l'observation, Écoute attentive, Empathie,

- Vrai communicante, Bilingue Français-Anglais

- Autonomie, Polyvalence, Mobilité internationale

- Capacités d'adaptation, Ténacité, Auto-formation, Professionnalisme

- Source d'innovation, Force de proposition et de persuasion



Toute demande d'intervention sera étudiée.

Une réponse formalisée vous sera envoyée.



Un proverbe africain dit :

"Si nous donnons un poisson à un homme, il n’aura pas faim pendant une journée,

mais si nous lui apprenons à pêcher, il n’aura pas faim le reste de sa vie."



" Veux-tu que je t'enseigne le moyen d'arriver à la connaissance ?

Ce qu'on sait, savoir qu'on le sait;

Ce qu'on ne sait pas, savoir qu'on ne le sait pas :

C'est savoir véritablement." Confucius



