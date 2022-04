Antoine MAGNIER

Après 15 années passées avec Alain Ducasse, riches d'expériences en France et à l'étranger, je viens de créer un organisme de formation et de conseil. Je mets mon savoir-faire et mon expérience du terrain au service des restaurateurs, je vous invite à me retrouver sur mon site web :Array



Mes compétences :

Conseil

Communication

Formation professionnelle

Coaching

Audit

Gastronomie

Restauration

Hôtellerie

Ingénierie pédagogique

Service

Luxe

Accompagnement

Formation

Management

Gestion de projet

Ressources humaines