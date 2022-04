Erik NERAAL

Depuis 24 ans, je me consacre au développement dde sociétés de haute technologie: informatique, telecommunications, Internet, et maintenant applications mobiles - Je me passionne pour la transformation d'une technologie en réussite commerciale.



Mes points d'ancrage: comprendre les marchés, anticiper leur évolution, et investir sur la bonne expansion internationale - La pratique de 5 langues (anglais, francais, norvegien, allemand, néerlandais) m'aide a mieux percevoir comment adapter produits et distribution aux utilisateurs de différentes cultures.



Ma nouvelle étape: apres les années exaltantes d'internet, contribuer à l'explosion du marché des applications mobiles.



Mes compétences :

Marketing

International

Dirigeant

Internet

Commercial

Mobile