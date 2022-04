Erik NIELSEN

Une très longue expérience au sein d’un groupe international et le déploiement de son ERP m’a permis d’acquérir des compétences variées et complémentaires. Tout d’abord, dans le secteur informatique, où j’ai mis en place la totalité de l’infrastructure réseau en passant par la sécurité et le déploiement de solutions de publication d’applications et de business intelligence.

D’autre part, j’ai pu intégrer une vision plus spécifique des besoins transversaux des différents départements de l’entreprise que ce soit au niveau de la finance, la gestion, la production, le stock, l’assurance qualité dans un environnement industriel. L’enjeu était de mettre en adéquation les besoins premiers du groupe avec les besoins plus spécifiques de chaque entité tout en générant une offre globale raisonnable.

Cette expérience professionnelle m’a également permis de travailler dans des environnements culturels différents lors de mes nombreux déplacements (Etats Unis , Chine , Dubaï , Sénégal) et à adapter mon approche en fonction des sensibilités propres à chaque pays.

Je me suis toujours efforcé d’être moteur et force de proposition pour l’évolution du SI mais surtout avec le but ultime d’apporter une valeur ajoutée à l’entreprise. C’est dans ce sens que se positionne ma démarche désirant relever de nouveaux challenges professionnels avec la même rigueur et détermination qui m’ont porté jusqu’a présent mais aussi d’apporter mes compétences variées en informatique et gestion d’entreprise et les transmettre à mon équipe.

Dynamique, rigoureux et sérieux, je fais preuve de réelles capacités d’organisation et m’adapte facilement dans un nouvel environnement. Mon désir étant de mettre mon expérience au service d’une entreprise dynamique à fort potentiel sur des projets porteurs et stimulants.



Mes compétences :

Microsoft Sharepoint

BI

Crystal Report

ERP

Lan/Wan

Microsoft Office

JAVA / J2EE

Windows serveur 2003 et 2008

CRM MS Dynamics

Sql serveur

Anglais avancé

Citrix Xen Server

Exchange server

ESX ESXi

Microsoft Windows Server