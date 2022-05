Thierry TRABUC

Après un BTS Informatique industrielle en 1988, j'ai poursuivi mes études avec le CNAM d'Aix en Provence, jusqu'à mon diplôme d'ingénieur.

Depuis j'ai travaillé en développement, d'abord en C/Unix, puis aussi sur les SGBD (Oracle, Sql Server, Sybase, PostGreSQL, MySql) avec SQL et les procédures stockées. J'ai aussi eu l'occasion de développer en C++, en PHP (avec HTML, CSS, Javascript, Ajax).

Coté fonctionnel, j'ai travaillé sur des ERP gestion, ainsi que dans les domaines d'affacturage, bancaires et monétiques.



Mes compétences :

JavaScript

Microsoft SQL Server

HTML

Langage C

MySQL

Tomcat

Linux

PHP

C++

PostgreSQL

Java

Java EE

UNIX

UML 2.0

Merise

Shell

Oracle

SQL

PL/SQL

Sybase