Erik SILVESTRI

Diplômé de BTS Electrotechnique et admis à l'Ecole d'ingénieurs POLYTECH' NANTES filière en alternance Maîtrise des Energies, je suis à la recherche d'un contrat d'apprentissage d'une durée de 36 mois.



Alternant depuis 6 ans, ce cursus m'a permis d'acquérir de solides connaissances en électrotechnique et diverses compétences professionnelles.



Challenger, perfectionniste et rigoureux, je souhaite aujourd'hui intégrer une entreprise qui m'accompagnera dans ma formation d'ingénieur.



Mes compétences :

Logiciels: Word, Excel, XLpro 400, Relux, AutoCAD,

Gestion des ressources humaines & matérielles

Conception d'installations électriques

Relation clients