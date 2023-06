Erika ESCALAS

Autodidacte, j'ai une expérience réussie de 7 ans dans le management d'équipe et la gestion de centre de profit.



Après différentes expériences dans le domaine commercial, que ce soit en GMS comme dans l'industrie pharmaceutique, j'ai naturellement évoluée vers un poste d'encadrement.



Aujourd'hui sur la base de mes compétences et de mes diverses expériences, je suis prête à relever de nouveaux défis dans des domaines divers qui me permettront de m'épanouir.



Je finirai sur deux phrases que j'apprecient particulièrement:



La meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu'un ne se limite pas à partager avec lui vos richesses, mais à lui faire découvrir les siennes...



ou encore, une citation de Henry Ford: " Les deux choses les plus importantes n'apparaissent pas au bilan de l'entreprise: sa réputation et ses hommes."