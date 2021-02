Bonjour,



Riche de 10 années d'expérience dans les domaines du sport et du tourisme, principalement en agences de communication avec une spécialisation en relations presse et influence, j'ai choisi de prendre mon envol début 2020 en proposant désormais mes services en tant qu'indépendante, désireuse d'explorer d'autres horizons professionnels et de donner une nouvelle impulsion à ma carrière.



Au fil de celle-ci, j'ai acquis une expertise tant rédactionnelle que stratégique reconnue, ainsi que des compétences diverses dans les domaines de la communication, de l'événementiel et du marketing. J'ai eu la possibilité de collaborer avec des acteurs majeurs du milieu sportif et du secteur touristique -fédérations, sponsors, organisateurs d'évènements, offices de tourisme-, tout en développant un riche réseau médiatique.



Mon parcours estudiantin pluridisciplinaire ma par ailleurs dotée dune solide culture générale ainsi que d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, me permettant de travailler sur des thématiques diverses. A mon image, mes centres d'intérêts sont variés -politique, sport, environnement, histoire-, avec une attention particulière portée aux enjeux sociétaux de notre temps.



Selon les besoins et les contextes, mon accompagnement peut intervenir lors de différentes phases : conseil stratégique, production de contenus (rédaction, mise en page), appui à l'organisation et la gestion d'évènements médias et influence.



Pour en savoir plus : https://www.doyoubuzz.com/erika-gaidioz



Dynamique et consciencieuse, le plaisir et la passion sont les moteurs de ma vie professionnelle que j'affectionne bien remplie, excitante et diversifiée !



Attentive au marché et à l'écoute des opportunités, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours ou pour échanger de vive voix.



N'hésitez pas à me contacter.

A bientôt,

Erika