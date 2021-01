Julien SIMONNET

Professionnel des métiers de la communication, de l'événementiel et des relations presse depuis 10 ans.



Passionné par le Sport et les Médias, je bénéficie d'une expertise Agence / Annonceur / Ligue / Club dans le domaine de l'entertainment (Sports, Loisirs, Jeux Vidéo, Automobile) pour des groupes leaders :



McDonald's, RATP, La Mie Câline, Bombardier, Micromania, Guitar Hero, Autobacs, BASF, Groupama, NBA, Ligue Nationale de Basket, Paris Basket Racing....



Animé par les valeurs de performance, goût du défi, effort et esprit d’équipe.



Mes compétences :

Communication

Entertainment

Evénementiel

High tech

Informatique

Loisirs

Médias

Presse

Relations Presse

Relations publiques

Sport