Erika LANGEVIN

Bonjour, j'ai 28 ans, je vis à Nantes. je recherche un travail ou un apprentissage en tant que secrétaire administrative. J'ai fais plusieurs stages qui m'ont permis de confirmer cette réorientation professionnelle. J'ai mon permis ainsi qu'un véhicule.

J'ai à coeur de mettre mes idées et ma motivation à contribution de votre entreprise.



Mes compétences :

°Traitement administratif : Scanner, copier, classer des papiers dans des dossiers virtuels (Docuware), répondre au téléphone.

°Accueillir, conseiller, orienter les patients, Organier un planning, encaisser des actes médicaux. Faire des télétransmissions.

°Affranchir du courrier. Préparation des supports des badges.

°Suivre l'état des stocks et préparer les commandes.

°Bonne maîtrise du Pack Office (Word, Excel et Power Point)

°Respecter des consignes, règles d'hygiène et de sécurité.