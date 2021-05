Erika PHARISIEN

_Ma double compétence achats/style me permet à ce jour d'exercer dans des fonctions transversales au service de structures de tailles diverses avec pour objectif de construire et acheter des collections textiles en parfaite adéquation avec la cible et la demande du client._





Titulaire d’un diplôme « responsable achats », j’ai une réelle expertise du monde de la mode, du haut de gamme à la grande distribution. Ma formation initiale de styliste me permet d’avoir une grande sensibilité tendances et une approche très commerciale du produit. A l’écoute du client, je sais réajuster l’offre en fonction de ses aspirations et de mes ventes. Tout en restant vigilante sur les aspects prix, délais, qualité, j’ai des facilités à créer un vrai relationnel avec les fournisseurs en proche et grand import et à mettre en place avec les « best in class » des plans de progrès efficaces sur le long terme. En outre, ayant à plusieurs reprises eu l’occasion de diriger des équipes, j’ai plaisir à faire émerger les qualités de chacun dans le cadre défini par la direction.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator