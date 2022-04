Erlé DE PILLOT

Après une formation généraliste en sciences de l'industrie et une spécialisation en informatique, j'ai travaillé pendant 2 ans à Belfast puis en France dans le secteur Telecom en R&D. Développement informatique pour les équipements de Transport (SDH), réseaux d'entreprise (PABX) et les équipements des réseaux Wireless (3G/4G Access Network).



J'ai ainsi pu acquérir une expérience importante dans les domaines suivants:

- Développement informatique

- Coordination Technique

- Gestion de projets et de petites équipes de développement

- Gestion des livraisons logicielles

- Intégration

- Gestion de configuration - Version control (Clearcase, UCM, SVN)

- Intégration continue et automatisation des tests.



Habitué à travailler dans un environnement multi-sites international (Inde, Chine), doté de connaissance à la fois en informatique système, en développement et dans le domaine Telecom, je suis ouvert aux autres, de nature empathique et doté d'un esprit méthodique et rigoureux.



En Décembre 2012, j'ai quitté Alcatel-Lucent et le monde des Telecom pour me lancer dans un nouveau domaine: Le traitement des données financières.



Mes compétences :

Tcl

SVN

Linux

Informatique

Perl

PABX

3G

UMTS

Gestion de projet