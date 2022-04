On m’appelle couramment Erly

Je suis ouvert d'esprit, courageux, rigoureux, intelligent, etc...

Malgré mon jeune age , je suis en mesure d’être professionnelle et de gérer les gens plus âgés que moi.

je fais de l'expertise comptable , de l'audit et du contrôle de gestion

Je suis joignable sur mon numéro 068435881 et ouvert pour toute proposition



Merci Bien



Mes compétences :

Fiscaliste

Auditeur, Controleur et reviseur comptable

Tenue de la compabilité

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Delta