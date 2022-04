Ermelinda VIAVATTENE

Je suis actuellement à la recherche d’un nouveau challenge professionnel. Je souhaite par le biais de ce réseau trouver un emploi ou je puisse m'épanouir professionnellement et personnellement.



Je vous propose de mettre mes compétences au service de votre entreprise.



Grâce à mes expériences en France et à l’International, j'ai acquis des facultés d'adaptabilité, de polyvalence, de professionnalisme et une grande ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel