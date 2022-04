Une Assistante Administrative, communément appelée Secrétaire de Direction dans notre jargon français, est le reflet de sa société. Comme son nom l'indique, elle assiste le Directeur ou la direction à laquelle elle est rattachée dans l'exécution des tâches et missions. En outre, la confidentialité des informations est de rigueur dans son domaine.

Entreprenante, dynamique, organisée avec un grand sens du relationnel, et ouverte à de nouvelles opportunités, je me tiens à votre prompte disposition pour un travail de professionnel et vous promet d'être à la hauteur de toutes attentes qui me seront assignées, pour l'évolution et l'amélioration de votre société ou entreprise .



Actuellement en poste, chez BOZE BTP SARL. Société qui en plus des bâtiments et travaux publics dont la spécialité est reconnue, fait aussi dans la commercialisation des agrégats ( sable, gravier, pouzzolane, terre, etc...) en gros et détails.



Dans notre art de bien construire, notre souci est de rendre possible tous vos projets de construction, de réhabilitation et de rénovation avec des vues sur 2D et 3 D.



Ermine Flore MAGNE FOTSO





Cordialement.



Mes compétences :

Microsoft Office Excel

Microsoft Office Word

Microsoft Office Publisher