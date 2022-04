Ernest ADOMAYAKPOR

ONG L C P A.ado, désirant avoir des investisseurs et des donateurs, sûr Afrique et plus précisément au Togo afin d’élaborer ensemble des Projets communautaires.Lutter contre la pauvreté ,aider les plus défavorable. Soutien scolaire auprès des enfants démunies.La possibilité de vous investir en tant que citoyen du monde pour des missions de courtes et de longue durée en Afrique,.Benin ,Ghana ,Togo.



http://www.facebook.com/lcpa.ado 0031657749531



Mes compétences :

Nederlands

Francais

Allemand

Anglais