Erwan MOYON

Après une première expérience chez TECH DATA FRANCE (leader distribution informatique) en tant que Channel Manager ainsi qu'une deuxième chez ASUS FRANCE (informatique), j'ai occupé le poste d'ingenieur commercial channel chez OKI SYSTEMS FRANCE (matériel impression) pendant 8 ans. Mon rôle consistait à recruter,animer et fidéliser un réseau de distribution sur un secteur défini (Nord, Picardie, Normandie, Champagne).

Aujourd'hui, KAM (Key Account Manger) chez OKI, je travaille en lien direct avec tous les grands comptes privés RETAIL au niveau national...(enseignes de magasins). toujours en vente indirecte, être en amont des besoins, proposer et valider des solutions globales d'impressions (rationalisation, MPS, applicatifs...) sont mon quotidien. Je gère également le plus gros distributeur informatique en France



Mes compétences :

Grands comptes

Marketing b to b

Microsoft CRM

Vente

Vente indirecte

Channel

Prospection commerciale

Key account manager

Animation réseau