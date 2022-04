Ernest ASSEMIEN

J' étais Responsable du centre LOGISTIQUE -achats -approvisionnement et magasin général des matières premières ,du stockage des produits pétroliers-,des entrepots sous douannes -E.F .des produits finis et du magasin de vente des produits phytosanitaires.et du stock générale et de l'environnement.

.Après deux années de gestion ,j'ai été nommé Directeur de production de la division agronomique-Adjoint au Directeur D'usine CIBA-GEIGY- SOCHIM COTE D ' IVOIRE



Mes compétences :

Chimiste

Ingénieur Chimiste