Catherine KELLER AUTY

Bilingue Anglais et diplômée de l’ESSEC, je suis généraliste RH et disponible immédiatement.

En tant que RH généraliste, j’ai été amenée à gérer tous les domaines des ressources humaines :

• Recrutement - Relations Ecoles

• Administration des ressources humaines

• Préparer et suivre les budgets RH (masse salariale, primes sur objectifs, formation)

• Relation avec les partenaires sociaux (animation des IRP, préparation des accords, NAO)

• Veille législative et veille disciplinaire

• Support auprès des managers

• GPEC et application des règles du développement RH d’après la politique RH des maisons mères.

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement,



Catherine Keller

06 71 79 12 39

catherine.keller@laposte.net



Mes compétences :

Anglais

Bilan social

Droit

Droit du travail

Formation

GPEC

International

IRP

Microsoft Dynamics

Rémunération

Ressources humaines

SAP