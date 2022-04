Ernest Guy BIKOUE

Bonjour je me nomme BIKOUE ERNEST GUY je suis je suis informaticien de formation. je suis formé dans plusieurs domaine informatique tel que la maintenance informatique, l'infographie la saisie et traitement de texte ( bureautique), et aussi je suis formé et ceci pendant de longue année a la photographie et comme cameramen dans une structure de la place. je recherche ici des personnalités ou des structures recherchant ce type de profil. je possède l’attestation nécessaire pour mes compétence ( hors mis celui de cameramen) et je suis disposer à passer un test si nécessaire.

j'espère une suite favorable a ceci et que DIEU vous bénisse tous.