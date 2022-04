Ernest NANA

Manager d’entreprise possédant vingt et un (21) années d’expérience dans le Diagnostic Stratégique Global, l’industrie, le commerce et les prestations de services au Cameroun et à l’international, j’apporte les compétences suivantes : Management en améliorant le suivi et le contrôle de la production, Audit interne en améliorant les processus et procédures de management des risques, de contrôle et de gouvernement d’entreprise, Contrôle de gestion, Comptabilité générale, Finances, Comptabilité analytique et Contrôle et gestion de stocks. Comptable possédant deux (02) années d’expérience en cabinet comptable ;

Multiples missions d’audit dans les structures du Groupe FOKOU CAMEROUN (SOCIÉTÉ FOKOU, SOFAMAC, SAFAVINC, SCTB, FOBERD BTP, SMALTO, OCA, SOTRANSCAM, CABLERIES, BOCAM, ACIÉRIES, Aluminium Soa) ; GABON (FOBERD, SOGAMATEC) ; CONGO (FOBERD, SFPAL) ; TCHAD (FOBERD).

Bonne connaissance de la sous-région CEMAC (Cameroun, Congo, Gabon et Tchad). Mise en place système de contrôle de gestion et contrôle interne FOBERD Congo ;

Multiples missions de Diagnostic Stratégique Global (AURORA BUILDING MATERIAL SARL (Bamenda) ; DREAMLAND CONNECT SARL (Bamenda) ; AFRICA TECHNOLOGIES SARL (Douala) ; NOVAPALM SARL (Ndonko) ; LIGNE MODERNE SARL (Douala), BATI PLUS SARL (Douala), NIALIKO CAM SARL (Douala).

Mise à niveau du Système de Management Intégré QSE suivant les normes ISO 9001 : 2015, ISO 14001 :2015 et OHSAS 18001 : 2007 FME-GAZ S.A (Douala), SAGRI SA (Douala) et gestion de plan de carrière SCS SA (Bafoussam).

Mes centres d’intérêt couvrent le management, la rédaction des procédures, la mise en place de la comptabilité analytique, budgétaire et le diagnostic d’entreprise.



Mes compétences :

Formation

Contrôle de gestion

Management de la qualité

Comptabilité analytique

Management d’équipe

Comptabilité générale

Audit interne

Contrôle et gestion de stocks

Analyse financière

