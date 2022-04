Ernest TSOPZONG

I am a technician in Electrical Engineering and for over ten years now I practice as a foreman technician in the 88MW Wartsila thermal power plants of DPDC in Cameroon and AGGREKO in Central and Western Africa. I have cumulated significant experience in the supervision and maintenance of control and industrial automation equipment’s. I equally acquired a lot of training and am entitled to many certifications.



Je suis électrotechnicien et depuis plus de dix ans j’exerce dans la maintenance et les opérations dans les centrales électriques Thermique HFO, DIESEL et GAZ. D’abord dans les centrales thermiques de type WARTSILA à DPDC au Cameroun puis à AGGREKO dans l’Afrique centrale et de l’Ouest sur les groupes à gaz de type CUMMINS et JENBACHER GE J420. J’ai accumulé une expérience significative dans la supervision et la maintenance des équipements de contrôles et commandes industriels. J’ai également de nombreuses formations à mon actif et titulaire de plusieurs certifications.



Mes compétences :

Maîtrise de la lecture des schémas électriques, de

Piping and instrumentation diagram, P&ID

Maitrise sur l’utilisation des boîtes d’injection

Maitrise des contrôles et commandes des équipement

Maîtrise des automates programmables industriels t

Maîtrise les variateurs de vitesse des moteurs VAC

Connaissance du principe de fonctionnement des mot

Microsoft Word, Microsoft Project, Microsoft Power

GMAO: AMOS Business Maintenance Management (MAMA2i

Groupe à gaz

HVAC