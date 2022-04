Ernesto NAPOLI

Participation à l’élaboration de marchés.

Chiffrage et établissement des devis.

Etude de prix - Etude technique des marchés.

Négociation de contrats.

Négociation avec les fournisseurs et sous-traitants.

Mise en œuvre et suivi des chantiers

Encadrement et gestion du personnel et des sous traitants.

Préparation des documents pour les réunions de chantier.

Validation des factures et situation de travaux.

Gestion financière des chantiers.



Mes compétences :

Participation à l’élaboration de marchés

Mise en œuvre et suivi des chantiers

Gestion financière des chantiers