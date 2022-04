Norberto Z. SAGBO K.

Je m'appelle Norberto Zannou SAGBO K. J'ai plus de

trente-cinq ans d’expériences dans le domaine portuaire.

Date de recrutement en qualité de personnel fixe: 02/10/1978

Entreprise : Société Béninoise des Manutentions Portuaires (SOBEMAP)

Aptitudes professionnelles : Esprit d’équipe, Dynamisme et Rigueur dans le travail.

A - CURSUS PROFESSIONNEL

Depuis01 février à ce jour: Consultant Qualité

09 décembre 2011 au 31 janv. 2014: Directeur de la Consignation et de Transit.

• Négocier avec différents armateurs en vue de la gestion des escales des navires.

• Faire exécuter avec diligence toutes les opérations de transit,

• Assurer l’écoute permanente des clients,

• Conquérir de nouveaux clients.



2007-2011 : Directeur Commercial

• Dynamiser les activités commerciales et de marketing ;

• Organiser, superviser et suivre les tâches de la Direction en vue de son bon fonctionnement ;

• Elaborer, exécuter, suivre et réactualiser le plan marketing et le tableau de bord commercial ;

• Assurer l’écoute de la clientèle ;

• Elaborer et mettre en œuvre la politique de fidélisation de la clientèle et conquérir de nouveaux clients ;

• Promouvoir l’image de marque de l’entreprise.



2005-2007 : Directeur du Contrôle et de la Qualité.

• Gérer les statistiques et les études économiques de la société ;

• Auditer en interne les services ;

• Communiquer au sein de la SOBEMAP, l’importance à satisfaire les exigences des clients ainsi que les exigences réglementaires et légales ;

• Etablir la politique qualité en relation avec le Directeur Général ;

• Assurer que les objectifs qualités sont établis ;

• S’assurer que les responsabilités et l’autorité sont définies et communiquées au sein de la SOBEMAP ;

• Assurer que les processus nécessaires au Système de Management de la Qualité (SMQ) sont établis, mis en œuvre et entretenus ;

• Manager au quotidien la qualité pour conduire la SOBEMAP à la certification donc à une amélioration continue ou à un développement durable ;

• Rendre compte à la Direction Générale du fonctionnement du SMQ et de tout besoin d’amélioration.



2002-2005 : Chargé de mission du Directeur Général.

• Exécuter des missions à l’interne et à l’externe du Directeur Général en cas d’empêchement,

.



1998 – 2002 : Directeur de l’Exploitation de la SOBEMAP

• Organiser les activités de la pure manutention et de l’acconage ;

• Gérer l’encombrement, la concurrence et le contrôle des performances portuaires ;

• Gérer des ressources humaines liées aux navires ;

• Concevoir des méthodes et procédés nouveaux ;

• Gérer l’état des matériels roulants et des petits matériels de manutention.



1993 – 1998 : Assistant du Directeur Technique de la SOBEMAP

• Contrôler toutes les prestations de manutention fournies par la SOBEMAP ;

• Mettre en place des tableaux de bord ;

• Valider la fourniture de main d’œuvre.



1985 – 1993 : Chef de service Manutention

• Gérer le personnel CDD et CDI en charge ;

• Coordonner les activités du stevedoring et d’acconage ;

• Faire l’évaluation des prestations fournies ;

• Gérer les différents parcs d’entreposage (terminal) à conteneurs.



1982 – 1985 : Chef section bord

• Suivre de bout en bout les opérations de stevedoring ;



• Contrôler les arrimages et les bâchages de marchandises à l’export et à

l’import ;

• Elaborer des time-sheets des navires traités par le quai ;

• Calculer les rendements effectués sur chaque navire par les travailleurs.



1979 – 1982 : Chef de quai

• Superviser les opérations de quart à bord des navires en traitement ;

• Suivre le système d’arrimage et de bâchage des marchandises ;

• Préparer et contrôler les cales avant le démarrage des opérations à l’export ;

• Vérifier la qualité des produits sur l’aire de stockage et/ou de rapprochement avant les

opérations de chargement ;

• Suivre la desserte et/ou le rapprochement des marchandises sur l’aire de

stockage et/ou le long du navire.





Mes compétences :

Audit

Conseil

Formation

Management

Ressources humaines

Coaching

Aptitudes et compétences sociales