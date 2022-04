Erno RENONCOURT

Définir la stratégie des systèmes d’information :

Recenser, analyser les besoins – Analyser les flux d’information – Définir les priorités et fixer le programme des actions et des moyens pour mettre en place les systèmes d’information - Définir la politique de sécurité informatique.



Concevoir l’architecture et les logiciels des systèmes d’information :

Analyser, développer et faire développer des logiciels en utilisant un ou plusieurs langages de programmation –



Concevoir une architecture informatique – Planifier les projets de développement - Définir les outils logiciels et matériels nécessaires à la politique informatique – Gérer un budget pour un projet (matériel, logiciel).



Assurer l’installation et le suivi opérationnel et budgétaire des systèmes d’information :

Organiser et mettre en œuvre la formation du personnel utilisateur – mettre en place et gérer les outils de communication (Messagerie, Internet, Réseaux) – Installer les équipements matériels et logiciels et en assurer l’administration – Réaliser les tests de performance et optimiser le système d’information.



Procéder aux bilans et pérenniser les systèmes d’information :



Évaluer le retour sur investissement de l’architecture mise en œuvre – Assurer une veille technologique sur les éléments des systèmes d’information – Assurer la maintenance corrective, préventive et évolutive du système d’information.



Mes compétences :

Analyse de données

Analyse de données statistiques

Bases de données

Informatique

Ingénierie

Mathématiques

Statistiques

Systèmes d'Information