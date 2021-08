Camille RAULT-VERPREY

Ayant une formation universitaire en comptabilité niveau DCG, j'ai choisi en 2009 de me diriger vers l'économie sociale et solidaire.

Titulaire d'un Master en Management des Organisations de lÉconomie Sociale et Solidaire, j'ai beaucoup étudié la problématique du financement des associations qui a fait l'objet de mon mémoire de fin d'études.



Problématique que je retrouve dans les missions qui m'ont été confiées au sein de plusieurs structures culturelles.



Aujourd'hui administratrice de production j'accompagne plusieurs compagnies de cirque nouveau dans le montage, le développement et le suivi de leurs projets.