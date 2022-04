Ernstley DERISMA

Après des études de recherche en Biologie, je voulais mettre mes compétences scientifiques au profit d'un autre aspect de la Santé : Industrie Pharmaceutique.

J'ai obtenu alors mon diplôme d'Ingénieur (Master Professionnel Développement de Produits de Santé). Suite à cette acquisition, j'ai effectué mes premières armes dans l'Assurance Qualité à Sanofi. Pour ce poste, j'étais un responsable autonome sur divers projets transverses.

Mes compétences, mes capacités d'adaptation, ma rigueur, mon sens relationnel, mon envie d'évoluer dans ce secteur ont fait l'objet d'une mention favorable qui m'a permis de décrocher un poste de Coordinateur QHSE et un 2ème diplôme d'Ingénieur Manager QHSE (Mastère spécialisé Management QHSE).

Sur ce poste, j'ai réalisé toujours des missions transverses allant de la validation de procédé, de la qualification d'équipements, de la revue des dossiers lots, de la mise en place d'agréments fournisseurs, du Lean Management tout en utilisant un certain nombre d'outils (KPIs, Audit, Management Visuel, 5S, MRP, AMDEC, GPS, etc.).

A la suite de cette expérience, j'ai poursuivi sur un poste de Responsable Secteur Animateur Qualité pour préparer le programme d'AQ en vue d'une Inspection de la Food and Drug Administration (FDA - USA).

Fort de ces expériences et compétences, je suis à la recherche de nouveaux défis, de challenges me permettant d'évoluer encore d'avantages dans ce secteur.



Mes compétences :

Sérieux et curieux

Analyse environnementale

Norme ISO 9001

Organisé et méthodique

Gestion QSE

Bonnes Pratiques de Fabrication / Normes ICH

Microsoft Office

Norme ISO 14001