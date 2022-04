Eron GOMIS

Attaché d'administration hospitalière rattaché à la direction financière, je suis actuellement à la tête d'une équipe de 24 agents. Responsable du titre II des recettes, je participe à l'élaboration du budget, au controle de gestion de l'activité. Les connaissances acquise lors de mes formations pluridisciplinaires alliées à mes différentes expériences m'ont donné de solides compétences en matière de management du personnel, de controle, de finances, de marketing et me permettent d'apprehender le travail d'encadrement dans une direction financière, le controle de gestion, la gestion et conduite de projet, la formation...Formé à la gestion financière des établissements hospitaliers à l'école des hautes études en sané publique de RENNES (EHESP),je connais parfaitement la finance hospitalière (Hopital général sous FIDES, hôpital psychiatrique). Pour élargir mes compétences, je suis actuellement en formation CAFDES pour prendre la direction d'un établissement social ou médico-social.



.Désireux de valoriser au mieux ces acquis au sein d'un Hôpital ou d'une structure médico-sociale, je me mets à la disposition de toute personne intéressée par mon profil.



je suis passioné de lecture(littérature contemporaine), de sport(football, athlétisme)



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Finance