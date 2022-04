Errafass YASSINE

Mon objectif professionnel est d'intégrer une compagnie dynamique et performante, où je pourrai mettre à contribution toutes mes qualités et mes prédispositions pour le poste concepteur des Systèmes des informations afin de relever des challenges à haut niveau, me permettant de participer activement au développement de l’entreprise et de passer par la suite au poste d'Administrateur des Systèmes des informations inchalah.



Mes compétences :

JAVA

HTML ,Php/mysql, javascript

Photoshop

C,C++,Csharp

Django

HTML5/CSS3

Php 5

Sql server 2008

PHP Objet

Sql server 2005

JEE

CSS3

HTML5

Visual Basic .NET

Microsoft Office

jQuery

WordPress

Visual Basic

UNIX

UML/OMT

Société Design

SQL

PostgreSQL

Personal Home Page

Pascal

Oracle

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows

Microsoft Office 2007

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

Macromedia Dreamweaver

Linux

Joomla!

JavaScript

Java Enterprise Edition

Cascading Style Sheets

C++

C Programming Language

Apple MacOS

Android

Adobe Photoshop