Bienvenue dans mon espace !



Je suis un jeune lauréat du Master Spécialisé en Management de la Communication des Organisations, à l’université HASSAN II Casablanca, d’autre part j’ai eu mon diplôme de deux ans en infographie à l’institut supérieur des Arts Graphiques et la licence professionnelle en communication des organisations.



Passionné par les nouvelles technologies, football et voyage, je vous donne rendez-vous sur ma page LinkedIn, Facebook et Twitter





Mes compétences :

Marketing