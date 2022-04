Erton PROKO

Responsable approvisionnement 15 ans d’expérience de l’organisation et la gestion des flux d’approvisionnement Capacité démontrée à améliorer les ratios qualité / coût / service. Excellentes capacités relationnelles et de négociation. Pilotage de budgets conséquents ( achats annuels 165 millions d’euros, gestion de stock mensuel environ 16 millions euros et plus que 3500 références ).

Principales qualités : autonome, polyvalent, fort esprit de synthèse et sens aigu des responsabilités



Mes compétences :

budgets

SAP-netweaver- Warehouse

SAP Netweaver > SAP BW

SAP

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

