Sandra GASIGLIA

Après un parcours de près de 15 années au sein de l'Administration française mais également plus de 10 ans au contact quasi exclusif des sociétés françaises j'ai enrichi mon expérience personnelle et professionnelle de nombreux éléments :

- une excellente connaissance du tissu industriel et des pratiques des sociétés

- une excellente connaissance des différents logiciels comptables, de la comptabilité et de la fiscalité.

- un relationnel à toute épreuve, une organisation personnelle et une maîtrise de soi éprouvée.

La diversification de mon parcours a débuté il y a quelques années par le biais de la formation professionnelle :

- au sein de l'administration (formation aux concours et participation au dispositif "diversité sociale")

- au sein de l'Université Paris V Descartes (cours de Fiscalité- master CCA), je suis également rédactrice pour le CNED sur le concours d'inspecteur des finances publiques en droit des affaires (droit commercial, de la concurrence, des marques...)

Mon souhait serait de poursuivre cette diversification par le biais de nouvelles formations ou de nouvelles fonctions.



Mes compétences :

Fiscalité

Formation professionnelle

Natation

Sport