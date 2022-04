Erven FOLLEZOU

Poste actuel : Chargé d'études



Contribution au développement des projets d'énergies renouvelables :



- validation des servitudes et contraintes pouvant interférer avec un projet éolien

- obtention des devis, coordination et suivi des sous traitants

- recherche et obtention des documents associés au développement des projets

- en charge des études de terrain

- réalisation du site survey/road survey préliminaire

- cartographies / SIG

- en charge des simulations sous Windpro

- contribution aux rédactions des études d'impact et des dossiers ICPE

- réalisation des pièces du permis de construire



Mes compétences :

Développement de projets

développement durable