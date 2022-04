Claire DARDENNE

Ce que je recherche:



Rejoindre une structure aux valeurs humaines alliant performance économique et responsabilité sociale et environnementale sur des missions ou domaines d'activité au service de l'intérêt général.



Anticiper les besoins et aspirations des citoyens et entrepreneurs et les fédérer pour mettre en place collectivement des alternatives concrètes et innovantes au système actuel.



Participer au changement et à la construction collective de nouveaux modèles, porteurs de sens et créateurs de valeur partagée, à travers la mobilisation citoyenne, la gouvernance démocratique ou encore l'ancrage territorial.



Diplômée de l'ESC Rennes School of Business // Double cursus avec l'Ecole des Métiers de l'Environnement.

Master en Eco-design & Sustainable Development Project Management



Qualités relationnelles et capacité d'adaptation, autonomie, persévérance, soif d'apprendre, rigueur.



Mes compétences :

Chargé de recrutement

Développement durable

Éco-conception

RSE

Chargé de mission

Chef de projet

Environnement