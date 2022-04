Ingénieur agronome, agro-économie

Mastère spécialisé HEC, Management du Développement Durable

Professeur vacataire en RSE et Achats Responsables : Université Versailles Saint-Quentin, IAE Créteil, IAE Grenoble (DESMA).



Expertise en :

> Achats Responsables et management des risques RSE fournisseurs (7 ans).

> Développement Durable (7 ans)

> Mobilité Durable et Intermodalité (1 an et demi)

> Numérique, digitale et open data (1 an et demi)



Compétences :

> Gestion de projets multi-acteurs

> Assistance Maîtrise d'Ouvrage / Maîtrise d'oeuvre

> Supply chain management et process Achats (privé, réglementation 2004-17)

> Conduite du changement

> Analyse stratégique et études marketing



Etudes réalisées sur : la volatilité des cours internationaux du coton et leurs conséquences sur les producteurs d'Afrique de l'Ouest, l'économie rurale d'Haïti, le potentiel du cacao équitable en République Dominicaine.



Publication : Les Achats et le Développement Durable, le cas du secteur tertiaire (Editions L'Harmattan).



Mes compétences :

Développement Durable

Gestion de projets

Eco-mobilité

Achats responsables

Risques RSE

Achats