Erwan ABEL

Architecte Infrastructure pour de la mise en place de nouveaux outils ou de technologies, ainsi que la création et l'amélioration de l'automatisation et l'orchestration au sein du SI. Chef de projet technique sur des inovations variées comme le Déploiement continu, l'orchestration, la gestion de ressource en self service à travers des systèmes de cloud privés.



Mes compétences :

Bases de données

Bases de données Oracle

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Oracle

Agile Scrum

Orchestration

Product owner

Scrum master

Management

Automatisation

Architecture informatique

Gestion de projet informatique

Architecture SI