Thomas VRAIN

Issu d'une formation en Informatique, je suis aujourd'hui étudiant au sein de l'école IFAG Lyon (Gestion d'entreprise et de centres de profits). Soucieux de mettre à profit ces deux éléments de mon parcours, je m'oriente essentiellement vers des entreprises dont l'activité nécessite ce genre de compétences parallèles.



Intégrant l'IFAG Lyon en tant qu'alternant, j'ai réalisé une première expérience au sein de l'entreprise Esker auprès des ressources humaines et j'ai pu notamment travailler sur plusieurs recrutements. Fort de cette première approche du recrutement, j'ai donc décidé d'accentuer ces connaissances tout en me permettant de garder une ouverture et une approche "terrain" sur ce domaine. C'est donc assez naturellement que le poste d'Ingénieur Commercial en SSII (associant le recrutement) s'est transformé en suite naturelle à mon parcours. J'ai donc intégré Arawak en alternance pour terminer mes études.



D'un relationnel aisé et plutôt avenant, j'accorde une grande importance dans la qualité des échanges professionnels, qu'ils soient orientés vers mes candidats comme vers mes clients. Je cultive également une volonté de donner une meilleure image de mon entreprise à mes candidats en suivant chacune de mes candidatures au fil des jours.



Collaborateur autonome, motivé et observateur, je sais me montrer investis dans les projets que l'on me confie. J'attends également que l'on me fasse confiance et que l'on me permette d'apporter une réelle valeur ajoutée.