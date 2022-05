Meddy BRAI

[ Compétences informatiques ]



Système d'exploitation :

- Serveurs : Linux (Ubuntu, Suse, Mandriva, Debian, etc.), Windows 2000, 2003 et 2007 serveurs, Mac OS X serveur

- Clients : Linux, Windows 95, 98, Me, 2000, XP, Vista et Seven, Mac OS X



Développement : Html, PHP, CSS et Shell Scripting



RDBMS : MySQL



Administrations Courantes : Bind, DHCP, Apache, Sendmail, Postfix, Exim4, Sympa, ProFTPd, Spamassassin, OCS Inventory, Active Directory et toutes les administrations courantes sur des serveurs Linux, Windows ou Mac.



Sécurité : Antivirus, Firewall, iptables



Sauvegarde : Ghost, DriveImage XML, DiskPart



Virtualisation : VMWare, Wine, VirtualPC, VirtualBox





[ Mes réalisations ]



http://r0x.fr/ - Fondateur de cette communauté de jeu composée de plus de 500 membres





[ Autres compétences ]



High-Tech : téléphonie mobile, Hifi, multimédia, Internet, veille technologique ... Tout ce qui touche à la technologie.



Photographie : Reflex, flashs, studio ...



Communication : très présent sur internet, beaucoup de relationnel.





[ Divers ]



Dispose des permis A et B, d'une voiture et d'une moto.

Connu sur la toile sous le pseudonyme de "o_be_one".



