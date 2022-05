Teddy JEANNIN

Je suis actuellement Intégrateur Systèmes dans la fonction publique.



Spécialisé dans le domaine de la virtualisation (VCP4 et VCP5-DCV)



Mon travail actuel est de tester de nouvelles solutions logiciels ou matériels et de rédiger des rapports sur ces logiciels ainsi que des notes techniques décrivant les installations et les utilisations de ces solutions.



Je m'occupe également de valider les procédure d'intégration afin de valider leur opérabilité aux sein de la fonction publique.

Une fois les SI intégré je m'occupe des tests de charges sur ces SI.



Mes dernières études on porté sur :

- Test de VMware ThinApp et de Horizon Workspace

- Mise en place d'un Cloud privé sour VMware vCloud director pour des développeur

- DAG Etendu avec Microsoft Exchange 2010

- Rédaction de documents d'architectures

- Rédaction de documents de bonnes pratiques a direction d autres administrateurs systèmes

- Etudes et propositions de PRA et PCA.

- Mise en place d'une architecture complète destiné à l'intégration et aux tests de plusieurs systèmes sur différents matériels.



Mes compétences :

Virtualisation Vmware

Tina

Windows 2008 R2

Linux/UNIX

Microsoft SQL Server

Exchange 2010

Apache

MySql

Bind

Nagios

Postfix