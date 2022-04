Erwan AMOUREUX

DEUG mias puis concours des Douanes.

6 mois de formations en tant que contrôleur des douanes à l'école de Rouen.

Par la suite un travail d'informaticien, essentiellement la création d'outils informatiques pour les douaniers.

- une interface de saisie pour la consultation/sélection du fret Express à Roissy par les douaniers (FRET EXPRESS)

- interface de consultation de la reglementation douaniére française et europeenne (RITA)

- projet d'archivage/infocentre, interface de requêtage expert , système de statistiques sur les utilisateurs

1 an de formation en tant qu'inspecteur des Douanes à Toucoing

- Retour au projet RITA



J'ai aussi été responsable de la section XML de developpez.com pendant 3 ans, tout en étant un autodidacte complet à l'origine .

Je me concentre désormais à la rédaction de cours ainsi qu'à la veille et à la publication de news sur les domaines touchant à XML.

Ma spécialité dans ce type de techno est tout ce qui touche au XSLT/XPATH mais je connais assez bien les autres technos affluentes



Mes compétences :

SQL

XSLT

CSS

HTML/XHTML

ASP

Javascript

XML

XPATH

Expert technique