Erwan AUFFRET

Technique :

• Installation et configuration de Windows 98, 2000, XP, Vista, Windows 7 & 8 et d’OS Linux.

• Support utilisateurs niveau 1 et 2.

• Maitrise de logiciel de déploiement et création d’image.



Réseau/Serveur :

• Installation et configuration de Windows Server 2003, 2008 et 2012 r2, Centos (minimal).

• Installation et configuration d’active Directory et redondance des services DNS, DHCP et DFS.

• Configuration de commutateurs et de routeurs (Cisco, D-link).

• Configuration de pare-feu SonicWall et Astaro et de wanscaler Citrix Repeater.

• Configuration d’un serveur web (Apache, PHP my admin…).

• Serveurs d’impression (installation d’imprimante réseau, déploiement d’imprimantes par VB script).

• Serveurs de messagerie Exchange 2003, 2007, 2010 & Domino server.

• Installation de Citrix Web interface et de serveurs Citrix, maintenance quotidienne de serveurs Citrix.

• Virtualisation de serveurs & poste (VMware Esx 5.1 & antérieur, Hyper-V, Virtual Box).

• Restauration de données via HP data protector manager, Veam Backup & Backup Exec.

• Création et administration de site web en code et via des CMS

Logiciels : Suite Office, Lotus Notes, Open Office, Microsoft Lync, Polycom, Spark , GIMI, GLPI.

Divers : Réalisation de script VBS/BAT.