Bonjour,



Après une formation juridique universitaire, j'ai, tout d'abord, exercé dans la gestion de copropriété d'un centre commercial.



Puis, j'ai intégré un cabinet d'avocats spécialisé en droit des contrats (commerciaux et propriété industrielle) et gestion de contentieux des affaires.



Ensuite, j'ai été en charge de la rédaction et de la validation des conventions, de la gestion de copropriété des résidences en exploitation, du suivi du portefeuille de marques et de la rédaction des contrats de travail au sein d'un holding dont l'une des filiales est chargée de la commercialisation d'appartements neufs dans le cadre de LMP ou de LMNP et l'autre est chargé de l'exploitation de résidences meublées avec services.



Ensuite, au sein d'ANG, je me suis occupé de la gestion de syndic, de la gestion locative.



J'ai racheté une agence immobilière Saint Fulgent Immobilier en Vendée entre Montaigu et Les Herbiers. Cependant, la crise actuelle a vaincu mon initiative et j'ai du me résoudre à liquider cette agence.



Après une expérience chez Vivre Ici à Rezé, j'ai intégré la société LOFT-ONE, en tant que gestionnaire de copropriété puis HARMONIE HABITAT. Aujourd'hui, je suis gestionnaire immobilier d'entreprise chez ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT pour un remplacement de congés maternité.



En recherche active, vous pouvez me contacter au 07 81 66 72 79 ou erwan.auffret@free.fr.



Mes compétences :

Agent immobilier

Gestion immobilière

Immobilier

Location